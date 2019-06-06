Путин призвал США выработать правила относительно коммуникационных ресурсов

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия предлагала США выработать правила и договориться в вопросах использования современных коммуникационных ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Выработать правила и закрепить их в каких-то межправсоглашениях по поводу использования современных коммуникационных ресурсов. Я уже говорил об этом неоднократно, в последние месяцы пребывания у власти администрация господина Обамы вдруг согласилась, но уже просто не успела ничего реализовать", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.

"После этого мы предлагали и администрации господина Трампа, вроде сначала сказали "да, это интересно". Потом тоже зависло. Ну, давайте мы договоримся об этом - об общих правилах, во всех странах эти ресурсы есть, у нас тоже есть", - добавил российский лидер.

Он добавил при этом, что есть ресурсы, которые не подчинены государству. "Государство может начать на них влиять, если сошлется на какие-то обязательства нашего государства, но они должны быть взаимными. Это же абсолютно понятная вещь", - подчеркнул Путин.

В качестве иллюстрации он напомнил о временах, когда ядерного оружия не было ни у кого, кроме США, - тогда они ни с кем не договаривались об ограничениях в этой сфере. Но как только такое оружие появилось у Советского Союза, Америка сочла возможным начать соответствующие переговоры, отметил российский лидер. Однако теперь такие средства воздействия друг на друга в виде современных коммуникаций, причем неподконтрольные официальным властям, в изобилии присутствуют в большинстве стран, продолжил он, - поэтому стоит договориться об определенных взаимных обязательствах в этой сфере.

"Давайте договоримся об общих правилах и будем их придерживаться, выработаем систему контроля, проверки... Я здесь не вижу ничего невозможного. Или, получается, что те, кто не хотят договариваться, хотят оставить в своих руках инструменты вмешательства, но отказывают другим в использовании подобных инструментов. Но так дела на международной арене не делаются, это же не империализм какой-то общепланетарный. На международной арене дела делаются в ходе переговоров с учетом интересов друг друга. Давайте так и будем работать", - предложил Путин.