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РИА Новости

Путин призвал США выработать правила относительно коммуникационных ресурсов

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия предлагала США выработать правила и договориться в вопросах использования современных коммуникационных ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Выработать правила и закрепить их в каких-то межправсоглашениях по поводу использования современных коммуникационных ресурсов. Я уже говорил об этом неоднократно, в последние месяцы пребывания у власти администрация господина Обамы вдруг согласилась, но уже просто не успела ничего реализовать", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.
"После этого мы предлагали и администрации господина Трампа, вроде сначала сказали "да, это интересно". Потом тоже зависло. Ну, давайте мы договоримся об этом - об общих правилах, во всех странах эти ресурсы есть, у нас тоже есть", - добавил российский лидер.
Он добавил при этом, что есть ресурсы, которые не подчинены государству. "Государство может начать на них влиять, если сошлется на какие-то обязательства нашего государства, но они должны быть взаимными. Это же абсолютно понятная вещь", - подчеркнул Путин.
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В качестве иллюстрации он напомнил о временах, когда ядерного оружия не было ни у кого, кроме США, - тогда они ни с кем не договаривались об ограничениях в этой сфере. Но как только такое оружие появилось у Советского Союза, Америка сочла возможным начать соответствующие переговоры, отметил российский лидер. Однако теперь такие средства воздействия друг на друга в виде современных коммуникаций, причем неподконтрольные официальным властям, в изобилии присутствуют в большинстве стран, продолжил он, - поэтому стоит договориться об определенных взаимных обязательствах в этой сфере.
"Давайте договоримся об общих правилах и будем их придерживаться, выработаем систему контроля, проверки... Я здесь не вижу ничего невозможного. Или, получается, что те, кто не хотят договариваться, хотят оставить в своих руках инструменты вмешательства, но отказывают другим в использовании подобных инструментов. Но так дела на международной арене не делаются, это же не империализм какой-то общепланетарный. На международной арене дела делаются в ходе переговоров с учетом интересов друг друга. Давайте так и будем работать", - предложил Путин.
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При этом президент РФ вновь подчеркнул, что "никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь в США нет и не было никогда". "Ну, может быть, в Советском Союзе, когда маккартизм начался, там продвигались какие-то идеи, но это тоже не то чтобы даже вмешательство, поддержание определенных сил", - добавил он.
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