Сергей Безруков поздравил А.С. Пушкина с днем рождения

"Ах! Ведает мой добрый гений, что предпочел бы я скорей бессмертию души моей бессмертие своих творений", - зачитал строки из стихотворения А.С. Пушкина актер, - С Днем рождения, Александр Сергеевич Пушкин! С юбилеем 220 лет!"