Сергей Безруков поздравил А.С. Пушкина с днем рождения

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, российский актер Сергей Безруков разместил видео-поздравление поэта.
"Ах! Ведает мой добрый гений, что предпочел бы я скорей бессмертию души моей бессмертие своих творений", - зачитал строки из стихотворения А.С. Пушкина актер, - С Днем рождения, Александр Сергеевич Пушкин! С юбилеем 220 лет!"
7 июня в музее-заповеднике "Горки Ленинские" откроется II Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского".
Сергей Безруков показал, как идет подготовка к завтрашней премьере музыкально-драматического эскиза по мотивам повести Пушкина "Капитанская дочка".
Сцены из повести сыграют под открытым небом. Декораций созданы в духе "кинодеревни". В постановке также примут участие конные каскадеры и пиротехника, а некоторые диалоги героев прозвучат в стиле рок, сообщает пресс-служба.
Фестиваль "Фабрика Станиславского" продлится до 16 июня, следить за происходящим можно онлайн.
Сергей Безруков исполнил роль поэта в фильме Натальи Бондарчук "Пушкин: Последняя дуэль" (2006 год) и спектакле "Пушкин" на сцене Московского губернского театра.
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