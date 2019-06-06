Рязанская область заключит на ПМЭФ соглашения на сумму около 50 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Власти Рязанской области планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 10 соглашений на общую сумму около 50 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума губернатор региона Николай Любимов.

"Мы планируем заключить 10 соглашений на форуме, 6 из них носят инвестиционный характер, на сумму около 50 миллиардов рублей, 4 соглашения носят характер сотрудничества", - сказал он.

Среди крупных он назвал соглашение с ООО "ОКА Молоко", которое увеличивает объем финансирования по ранее заключенным соглашениям на 27 миллиардов рублей. В частности, планируется строительство еще двух животноводческих комплексов, зернохранилище, комбикормовый завод, молокоперерабатывающий завод, жилой комплекс для сотрудников.

По словам Любимова, инвестор уже построил один животноводческий комплекс в Пителинском районе на 2800 голов с производительностью 80 тонн молока в сутки. В настоящее время на территории Шацкого и Александро-Невского районов ведется строительство еще двух животноводческих комплексов на 6000 и 3300 голов.

Также тайская компания ООО "Чароен Покпанд Фудс" планирует построить в регионе три свиноводческих комплекса и перерабатывающий комплекс за 12 миллиардов рублей.

"Планируется подписание меморандума между ООО "Новартис Фарма" и ООО "Скопинфарм" по строительству современного производства по глубокой локализации 6 онкологических препаратов с объемом инвестиций более 3 миллиардов рублей. Таких препаратов пока у нас не производится", - сказал губернатор.

По словам Любимова, планируется соглашение с "Агропромкомплектация" (инвестпроекты по строительству элеватора, свиноводческих комплексов и комбикормового завода), а также соглашение о сотрудничестве с ВТБ, Теле2, МГИМО, и Корпорация развития Рязанской области подпишет соглашение с ООО "Скопинский мясоперерабатывающий комбинат" (о реконструкции завода) и ООО "БИОЭН" (о строительстве индустриального парка в Скопинском районе).