В Финляндии назначили новое правительство

"Правительство во главе с премьер-министром Антти Ринне насчитывает в общей сложности 19 министров. У социал-демократов 7 министров, у "Центра" - 5 министров, у "Зеленых" - 3 министра, у Левого альянса 2 министра и у Шведской народной партии 2 министра", - говорится в сообщении.