Путин объяснил, почему Россия отвечает на действия США в сфере безопасности

Он отметил, что США, в одностороннем порядке выйдя из ДРСМД и понимая, что нужно будет нести ответственность, пытаются свалить ее на Россию.

"Возьмите вы, ваши читатели, слушатели, зрители, откройте договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности, почитайте его, там прямо в статьях написано: нельзя размещать на суше пусковые установки ракет средней и малой дальности. Там же прямо это написано. Нет, взяли прямо в Румынии, в Польше сейчас поставят - это прямое нарушение. Все делают вид, как будто не видят, не слышат, читать не умеют, глухие и слепые", - сказал Путин на встрече с главредами мировых информагентств.