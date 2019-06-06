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РИА Новости

Путин объяснил, почему Россия отвечает на действия США в сфере безопасности

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Никто не реагирует на действия США в сфере безопасности, Россия же вынуждена отвечать, и ее в этом обвиняют, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что США, в одностороннем порядке выйдя из ДРСМД и понимая, что нужно будет нести ответственность, пытаются свалить ее на Россию.
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"Возьмите вы, ваши читатели, слушатели, зрители, откройте договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности, почитайте его, там прямо в статьях написано: нельзя размещать на суше пусковые установки ракет средней и малой дальности. Там же прямо это написано. Нет, взяли прямо в Румынии, в Польше сейчас поставят - это прямое нарушение. Все делают вид, как будто не видят, не слышат, читать не умеют, глухие и слепые", - сказал Путин на встрече с главредами мировых информагентств.
"Мы вынуждены на это как-то реагировать, правда. Это очевидная вещь. Сразу ищут виновных в лице России", - добавил российский президент.
Во встрече принимают участие президент испанского агентства EFE Фернандо Гарэа, главред итальянского агентства ANSA Луиджи Конту, гендиректор Deursche Presse-Aagentur Петер Кропш, гендиректор The Press Association Limited (Великобритания) Клайв Маршал, исполнительный директор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, президент агентства Associated Press Гарм Пруитт, председатель редколлегии Kyodo News Хироки Сугита, гендиректор иранского агентства IRNA Сейед Зийа Хашеми, президент китайского агентства Xinhua Цай Минчжао и гендиректор агентства France Presse Фабрис Фрис.
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Владимир ПутинРоссияСШАБезопасность
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