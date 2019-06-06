Даже союзники США против военного вмешательства в Венесуэле, напомнил Путин

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, по имеющейся у него информации, союзники Соединенных Штатов Америки не поддерживают военное вмешательство в дела Венесуэлы.
"Военные вмешательства - это вообще катастрофа. Насколько я себе представляю, по имеющейся у меня информации, даже союзники Соединенных Штатов - никто не поддерживает вмешательство военного. Никто. Я таких не знаю. И соседи Венесуэлы, даже те, которые осуждают Мадуро", - заявил Путин в четверг на встрече с руководителями информационных агентств на полях ПМЭФ.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.