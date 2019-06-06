Даже союзники США против военного вмешательства в Венесуэле, напомнил Путин

"Военные вмешательства - это вообще катастрофа. Насколько я себе представляю, по имеющейся у меня информации, даже союзники Соединенных Штатов - никто не поддерживает вмешательство военного. Никто. Я таких не знаю. И соседи Венесуэлы, даже те, которые осуждают Мадуро", - заявил Путин в четверг на встрече с руководителями информационных агентств на полях ПМЭФ.