Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T15:03Z
https://ria.ru/20190606/1555327750.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/89/1555148961_0:1598:1651:2527_1036x0_80_0_0_8142eb7924e09149530e027785609bf7.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Даже союзники США против военного вмешательства в Венесуэле, напомнил Путин

Вчера, 15:03
247
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, по имеющейся у него информации, союзники Соединенных Штатов Америки не поддерживают военное вмешательство в дела Венесуэлы.
"Военные вмешательства - это вообще катастрофа. Насколько я себе представляю, по имеющейся у меня информации, даже союзники Соединенных Штатов - никто не поддерживает вмешательство военного. Никто. Я таких не знаю. И соседи Венесуэлы, даже те, которые осуждают Мадуро", - заявил Путин в четверг на встрече с руководителями информационных агентств на полях ПМЭФ.
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
5 июня, 10:04
Колумбия выступила против военной интервенции США в Венесуэлу
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
200000
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
У Венесуэлы нет задолженности по кредитам перед Россией, заявил Путин
РИА
Новости
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США расценивают Венесуэлу как свой "задний двор", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил, почему Россия отвечает на действия США в сфере безопасности
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Кризис в Венесуэле должен быть решен народом этой страны, заявил Путин
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин
Путин: Россия не создает военных баз и не перебрасывает войска в Венесуэлу
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условие сотрудничества с Европарламентом
Президент РФ Владимир Путин
Путин осудил санкции против Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин
России не нужны слишком высокие цены на нефть, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал ситуацию с ракетной программой Ирана
Президент РФ Владимир Путин
Путин раскритиковал выход США из договора по ПРО
Владимир Путин
Товарооборот России и США вырос на пять миллиардов долларов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о разногласиях с США
Президент РФ Владимир Путин
Россия не намерена вступать в ОПЕК, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин осудил пересмотр итогов Второй Мировой
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
Лента новостейМолния