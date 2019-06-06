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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

У Венесуэлы нет задолженности по кредитам перед Россией, заявил Путин

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Кредитные обязательства Венесуэлы перед РФ составляют 3,5 миллиарда долларов, задолженности по их погашению нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Я уже сказал, что Венесуэла сократила добычу (нефти - Прим. ред.), и это связано не только - это вы наверняка сами знаете - не только с санкциями, а с состоянием нефтегазовой промышленности в самой Венесуэле. Но три с половиной миллиарда примерно там - это кредитные обязательства Венесуэлы на Россию, но задолженности нет, Венесуэла ритмично и в полном объеме оплачивает, обслуживает все свои кредитные обязательства", - сказал Путин на встрече с руководителями информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинВенесуэлаРоссияЭкономика
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