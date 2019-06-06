У Венесуэлы нет задолженности по кредитам перед Россией, заявил Путин

"Я уже сказал, что Венесуэла сократила добычу (нефти - Прим. ред.), и это связано не только - это вы наверняка сами знаете - не только с санкциями, а с состоянием нефтегазовой промышленности в самой Венесуэле. Но три с половиной миллиарда примерно там - это кредитные обязательства Венесуэлы на Россию, но задолженности нет, Венесуэла ритмично и в полном объеме оплачивает, обслуживает все свои кредитные обязательства", - сказал Путин на встрече с руководителями информагентств.