Ющенко заподозрили в присвоении имущества в "Межигорье"

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают в присвоении имущества в резиденции "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (20 миллионов долларов по текущему курсу), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что сообщение о подозрении Ющенко прислали еще 25 мая. Речь идет об уголовном деле, возбужденном в декабре 2015 года.

"В ходе этого расследования было составлено письменное уведомление о подозрении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом - комплексом зданий и сооружений урочища "Межгорье" и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. И все это общей стоимостью 540 миллионов гривен. Все это квалифицируется по части 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах - ред.)", - сказала Сарган изданию " Украинская правда ".

Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Ющенко подозревают в незаконном владении резиденцией "Межигорье". Он подчеркнул, что был свидетелем по этому делу и может "ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовал в сговоре с (экс-президентом Виктором) Януковичем".