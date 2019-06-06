Климкин заявил, что Зеленский предлагал ему остаться на посту

"То, что он (Зеленский – ред.) предлагал мне остаться на этой должности – это я могу подтвердить. Я ему объяснил, что на сегодняшний день считаю это политически неправильным. Это не мое личное желание как Павла. Это правильный подход с точки зрения того, как должна формироваться команда", - сказал Климкин в четверг в эфире телеканала "112. Украина".