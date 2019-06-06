Климкин заявил, что Зеленский предлагал ему остаться на посту

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему остаться в должности, но он считает, что это "политически неправильно".
Ранее Климкин написал заявление об отставке, Зеленский внес в Верховную раду представление на его увольнение, но парламент на заседании в четверг отказался принять отставку главы МИД. Климкин заявил, что искренне хочет покинуть свой пост, призвал Верховную раду удовлетворить его заявление об отставке и пообещал не "прятаться под стол" от ответственности.
"То, что он (Зеленский – ред.) предлагал мне остаться на этой должности – это я могу подтвердить. Я ему объяснил, что на сегодняшний день считаю это политически неправильным. Это не мое личное желание как Павла. Это правильный подход с точки зрения того, как должна формироваться команда", - сказал Климкин в четверг в эфире телеканала "112. Украина".
Климкин подчеркнул, что планирует остаться в политике и вел переговоры, чтобы сформировать достойную команду, но пока подходящих людей не нашел.
"У меня есть разные планы, в том числе политические. Я хочу с людьми, которые мне доверяют, и которым доверяю я, сформировать классную команду. Но команду из реальных людей, а не из каких-то виртуальных списков", - сказал Климкин.
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