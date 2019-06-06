Товарооборот России и США вырос на пять миллиардов долларов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Объем товарооборота между РФ и США при президенте Дональде Трампе вырос на 5 миллиардов долларов, несмотря на то, что американский лидер является рекордсменом по введению санкций, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами информагентств.
"Несмотря на то, что президент Трамп побил все рекорды во введению ограничений в отношении России, товарооборот вырос на 5 миллиардов между США и Россией", - сказал Путин.
Он добавил, что растет товарооборот и с европейским бизнесом.