Путин назвал условие сотрудничества с Европарламентом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никакого усиления пророссийских сил в Европарламенте нет, есть те, кто заинтересован в сотрудничестве с РФ.

"Вы сказали о победе, об усилении пророссийских сил в Еропарламенте. Но это не пророссийские силы. Они прогерманские, провенгерские, проитальянские ... Это силы, которые считают, что наладить отношения с Россией - это в их национальных интересах. Это не пророссийские силы, это пронациональные силы", - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных информагентств.