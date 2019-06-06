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РИА Новости

Путин назвал условие сотрудничества с Европарламентом

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никакого усиления пророссийских сил в Европарламенте нет, есть те, кто заинтересован в сотрудничестве с РФ.
"Вы сказали о победе, об усилении пророссийских сил в Еропарламенте. Но это не пророссийские силы. Они прогерманские, провенгерские, проитальянские ... Это силы, которые считают, что наладить отношения с Россией - это в их национальных интересах. Это не пророссийские силы, это пронациональные силы", - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных информагентств.
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