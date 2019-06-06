AB InBev Efes Россия перейдет на возобновляемые источники энергии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Российское подразделение крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes подписало в четверг в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с компаниями Enel, "Хевел", Fortum и "Русэнергосбыт", целью которого является перевод производств на "зеленую" электроэнергию.

Как отметили в компании, в рамках глобальной стратегии по устойчивому развитию “100+”, AB InBev Efes обязуется довести объемы потребления электроэнергии, выработанной с помощью возобновляемых источников, до 100% до конца 2025 года. Благодаря соглашению AB InBev Efes станет первой пивоваренной компанией, которая будет осуществлять закупку возобновляемой электроэнергии: заводы в Омске и Клину перейдут на "зеленую" энергию уже в 2019 году.

"Одной из наших глобальных целей по устойчивому развитию является противодействие изменению климата. Достичь значимых результатов мы можем только с помощью перевода наших производственных площадок на электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников. Для нас важно, чтобы наши усилия по выполнению экологических обязательств стали примером и для других: ведь только так мы сможем оказать положительное влияние на окружающую среду, особенно в части сокращения общего углеродного следа", — сказал президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков.

Как отметил генеральный директор крупнейшей в России интегрированной компании в отрасли солнечной энергетики "Хевел" Игорь Шахрай, решение столь крупного промышленного потребителя является значимым сигналом для всей отрасли электроэнергетики и открывает новые горизонты развития отрасли возобновляемой энергетики.