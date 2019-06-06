Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T14:49Z
https://ria.ru/20190606/1555326997.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155480/33/1554803350_0:304:3100:2048_1036x0_80_0_0_736988c73f4a2302a1b22af1c7b1f94e.jpg
РИА Новости

Россия не намерена вступать в ОПЕК, заявил Путин

Вчера, 14:49
540
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия не собирается вступать в ОПЕК, однако имеется механизм сотрудничества с организацией, позволяющий принимать консолидированные решения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
"Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но у нас сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированными", - сказал он.
Президент России Владимир Путин (справа) и преемник Наследного принца, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман
19 апреля, 08:00
Спасти и подчинить: в США рассказали, как Россия управляет ОПЕК
Президент уточнил, что у ОПЕК и РФ есть разногласия, но они естественны.
"У нас есть определенные расхождения, связанные с разным пониманием "справедливой цены", это тоже естественно", - уточнил он.
1310001
Обсудить 0
ОПЕКВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о разногласиях с США
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил, почему Россия отвечает на действия США в сфере безопасности
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США расценивают Венесуэлу как свой "задний двор", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал глав всех ядерных держав к переговорам по безопасности
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условие сотрудничества с Европарламентом
Президент РФ Владимир Путин
Путин раскритиковал выход США из договора по ПРО
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
У Венесуэлы нет задолженности по кредитам перед Россией, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Россия преодолела трудности в экономике, заявил Путин
Владимир Путин
Товарооборот России и США вырос на пять миллиардов долларов
Экс-президент Украины Виктор Ющенко на заседании Верховной рады Украины
Ющенко назвал обвинения в свой адрес безосновательными
Президент РФ Владимир Путин
Путин осудил санкции против Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Россию устраивает цена на нефть в $60-65 за баррель, заявил Путин
Президент России Владимир Путин
Путин: Россия не создает военных баз и не перебрасывает войска в Венесуэлу
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия надеется на привлечение внутренних и иностранных инвестиций
Президент РФ Владимир Путин
России не нужны слишком высокие цены на нефть, заявил Путин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
Лента новостейМолния