Россия не намерена вступать в ОПЕК, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия не собирается вступать в ОПЕК, однако имеется механизм сотрудничества с организацией, позволяющий принимать консолидированные решения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

"Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но у нас сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированными", - сказал он.

Президент уточнил, что у ОПЕК и РФ есть разногласия, но они естественны.