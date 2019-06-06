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РИА Новости

Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел мечети в Донецке как теракт

Вчера, 14:46
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дела по статье теракт в отношении украинских командиров после обстрелов Горловки, Ясиноватского района и мечети в Донецке, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики во вторник обстреляли мечеть в Донецке во время празднования большого мусульманского праздника Ураза-байрам. Председатель донецкой мусульманской общины Рашид Брагин сообщил, что во время обстрела на территории мечети находились около 70 человек.
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Глава ДНР назвал обстрел мечети украинскими силовиками бесчеловечным
"В следственное управление генеральной прокуратуры ДНР поступило несколько материалов по совершению террористических актов ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) в отношении мирного населения республики. Было возбуждено три уголовных дела в отношении командиров ВС Украины по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР ("Теракт")", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
В частности, по данным ведомства, уголовные дела возбуждены по факту обстрела мечети в Донецке 4 июня, обстрелу Горловки 5 июня, при котором пострадал мирный житель, и обстрелам Ясиноватского района.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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