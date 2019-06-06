Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел мечети в Донецке как теракт

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дела по статье теракт в отношении украинских командиров после обстрелов Горловки, Ясиноватского района и мечети в Донецке, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики во вторник обстреляли мечеть в Донецке во время празднования большого мусульманского праздника Ураза-байрам. Председатель донецкой мусульманской общины Рашид Брагин сообщил, что во время обстрела на территории мечети находились около 70 человек.

"В следственное управление генеральной прокуратуры ДНР поступило несколько материалов по совершению террористических актов ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) в отношении мирного населения республики. Было возбуждено три уголовных дела в отношении командиров ВС Украины по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР ("Теракт")", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

В частности, по данным ведомства, уголовные дела возбуждены по факту обстрела мечети в Донецке 4 июня, обстрелу Горловки 5 июня, при котором пострадал мирный житель, и обстрелам Ясиноватского района.