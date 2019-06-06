Омские власти объяснили исчезновение видео с падением мэра в лужу

"В городе вчера была небывалая гроза, сбоила связь, поскольку трансляция ведется через несколько линий — произошел какой-то технический сбой. Пока мы его решали — коллеги, которые смотрели стрим и копировали себе, нарезали кадров. В этой ситуации было бы нелепо плодить новые инфоповоды на тему: "Мэрия удалила и заново выложила стрим" или "Под натиском журналистов мэрия восстановила видео", — сказал он.