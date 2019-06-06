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РИА Новости

Омские власти объяснили исчезновение видео с падением мэра в лужу

Вчера, 14:42
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НОВОСИБИРСК, 6 июн — РИА Новости. Видеотрансляция, во время которой мэр Омска Оксана Фадина пытала перепрыгнуть лужу и упала в грязь, не появилась в открытом доступе из-за технического сбоя, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"В городе вчера была небывалая гроза, сбоила связь, поскольку трансляция ведется через несколько линий — произошел какой-то технический сбой. Пока мы его решали — коллеги, которые смотрели стрим и копировали себе, нарезали кадров. В этой ситуации было бы нелепо плодить новые инфоповоды на тему: "Мэрия удалила и заново выложила стрим" или "Под натиском журналистов мэрия восстановила видео", — сказал он.

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По словам собеседника агентства, проблема была чисто технической и намеренной цели скрыть происшествие не было.
Видео, на котором Фадеева во время осмотра дома пробирается через грязь и падает в лужу, накануне появилось в соцсетях и СМИ. Мэр не пострадала, а после падения продолжила работу. К происшедшему она отнеслась с иронией, отметив, что "мэр не белоручка, грязи не боится".
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ОмскПроисшествия
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