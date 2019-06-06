Путин осудил санкции против Венесуэлы

"Нельзя вмешиваться во внутренние дела, тем более нельзя применять меры санкционного характера, потому что страдают от этого, как правило, миллионы простых граждан, которые к властям-то не имеют никакого отношения. Мировая экономика страдает. Если мы возьмем, например, то, что Венесуэла в два раза за последние годы сократила добычу нефти, если мы примем во внимание то положение, в котором живут миллионы людей, проживающих в Венесуэле. То что? С кем борются-то? С (президентом Николасом) Мадуро или с населением? Поэтому мы не одобряем, а, наоборот, осуждаем такие действия", - сказал Путин.