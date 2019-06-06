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РИА Новости

Климкин заявил, что продолжит работать и не намерен "прятаться под стол"

Вчера, 14:35
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, не будет прятаться "под стол" и продолжит работать на посту главы МИД, после того, как Верховная рада не отправила его в отставку.
В четверг парламент Украины не принял отставку главы МИД Климкина.
"Я готов сотрудничать, готов помогать. У меня есть сеть связей, есть понимание многих вещей… Есть очень серьезные вещи, потому, на переходный период, буду помогать, работать так, как надо. То, что я не спрячусь под стол и (не спрячусь от - ред.) ответственности, от всех серьезных вещей, можете не беспокоиться", - заявил Климкин в эфире телеканала "112 Украина".
По словам главы МИД, перед Украиной стоят серьезные вызовы, "и над этим должны работать вместе".
В Раде было зарегистрировано два постановления об отставке Климкина - одно подали депутаты, второе президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. При этом Климкин, Полторак и Грицак ранее сами написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает парламент.
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