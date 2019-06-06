Путин: Россия не создает военных баз и не перебрасывает войска в Венесуэлу

"Вполне вероятно, что определенную работу там наши специалисты выполнили, причем не только военные, но и из промышленности. Кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал. Мы специально ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска. Этого не было никогда, мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС - военно-технического сотрудничества", - сказал Путин на встрече с руководителями информагентств.