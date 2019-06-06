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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин: Россия не создает военных баз и не перебрасывает войска в Венесуэлу

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вполне возможно, что ряд российских специалистов в Венесуэле выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из страны, специально Россия не создает никаких военных баз, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вполне вероятно, что определенную работу там наши специалисты выполнили, причем не только военные, но и из промышленности. Кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал. Мы специально ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска. Этого не было никогда, мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС - военно-технического сотрудничества", - сказал Путин на встрече с руководителями информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинВенесуэлаРоссияВ мире
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