Путин: Россия не создает военных баз и не перебрасывает войска в Венесуэлу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вполне возможно, что ряд российских специалистов в Венесуэле выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из страны, специально Россия не создает никаких военных баз, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вполне вероятно, что определенную работу там наши специалисты выполнили, причем не только военные, но и из промышленности. Кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал. Мы специально ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска. Этого не было никогда, мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС - военно-технического сотрудничества", - сказал Путин на встрече с руководителями информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.