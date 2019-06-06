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РИА Новости

Катя Гордон объяснила пост о "старой и страшной" Собчак

Вчера, 14:33
22949
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТеле- и радиоведущая, журналист Екатерина Гордон перед показом фильма Петра Буслова "Родина" на 26-м Открытом Российском кинофестивале "Кинотавр"
Теле- и радиоведущая, журналист Екатерина Гордон перед показом фильма Петра Буслова Родина на 26-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
"Ксюш, вероятно, пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая. Я смогла, а ты?" – написала она в комментариях к публикации.
Собчак не отреагировала на вопрос.
Позже Гордон заявила, что не писала такой комментарий, предположив, что ее взломали. По ее словам, в аккаунт зашли с неизвестного телефона, сейчас они с директором "проводят расследование", а затем планируют обратиться в полицию.
"Оправдываюсь исключительно потому, что мне принципиально важно, чтобы мое имя не ассоциировалось с любой дискриминацией по возрастному признаку или внешности, ибо я иногда посмеиваюсь или критикую, в частности Ксюшу совершенно за другие моменты", — пояснила журналистка.
Собчак написала, что благородные люди не считают своих бывших друзей врагами. По ее словам, "льют грязь на людей, которые были близки им в прошлом", только "дворняги" и "Шариковы".
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Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
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Обсудить 7
Екатерина ГордонКсения СобчакОбщество
Популярные комментарии
Смешно, когда две кукушки ругаются, кстати, "нестрашная" Катя старше Собчак на год.
6 июня, 14:39
Себекхотеп III
12150000
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