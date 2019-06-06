Катя Гордон объяснила пост о "старой и страшной" Собчак

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".

"Ксюш, вероятно, пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая. Я смогла, а ты?" – написала она в комментариях к публикации.

Собчак не отреагировала на вопрос.

Позже Гордон заявила, что не писала такой комментарий, предположив, что ее взломали. По ее словам, в аккаунт зашли с неизвестного телефона, сейчас они с директором "проводят расследование", а затем планируют обратиться в полицию.

"Оправдываюсь исключительно потому, что мне принципиально важно, чтобы мое имя не ассоциировалось с любой дискриминацией по возрастному признаку или внешности, ибо я иногда посмеиваюсь или критикую, в частности Ксюшу совершенно за другие моменты", — пояснила журналистка.