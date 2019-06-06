Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T14:29Z
https://ria.ru/20190606/1555325816.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/61855/73/618557337_0:87:1025:663_1036x0_80_0_0_48e783e41fa26146a6e324f52ee8bb33.jpg
РИА Новости
Ульяновская область

Ульяновск перейдет на метод "альткотельной" с 1 января 2020 года

Вчера, 14:29
60
© Фото : RazumhakУльяновск
Ульяновск
© Фото : Razumhak
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на полях ПМЭФ подписали меморандум о переходе Ульяновска на новую модель рынка тепла, следует из релиза компании.

"Ульяновск с 1 января 2020 года перейдет на новую модель рынка тепловой энергии. Соответствующий меморандум подписали председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на полях Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.

Ульяновск стал первым городом в европейской части России, который переходит на метод "альтернативной котельной". "Т Плюс" и Ульяновская область совместно подготовят все необходимые документы для такого перехода. Отмечается, что соответствующее обращение об отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения уже направлено в Минэнерго. После обсуждения пакета документов в Минэнерго и согласования проекта с Минстроем и ФАС России, предложение об отнесении Ульяновска к ценовой зоне будет рассмотрено в правительстве РФ, которое утвердит новый порядок ценообразования.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
31 мая, 17:21
Власти Волжска изучают опыт перехода Рубцовска на метод "альткотельной"
"Альткотельная – это лучший вариант для всех. ... Потребители получают современную инфраструктуру без тарифных скачков, в регион приходят дополнительные инвестиции, а бизнес может планировать на годы вперед. Мы благодарны руководству Ульяновской области за смелость быть первыми", - отметил Вагнер.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
000001
Обсудить 0
Ульяновская областьЭкономика
Рекомендуем
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и Инфотек Балтика подписали меморандум о сотрудничестве
РИА
Новости
РЭЦ подписал на ПМЭФ соглашения о развитии экспорта с CII и Marubeni
Офис компании Яндекс в Москве
Смоленщина расширяет связи с "Яндексом " в сфере образовательных проектов
Города России. Архангельск
Цифровую платформу для развития Поморья создадут совместно с Росатомом
Лента
новостей
Тамбовская область продолжит взаимодействие с группой "Черкизово"
Конгрессно-выставочный центр Экспофорум
Тамбовская область подписала соглашение с австрийской TAMAK Holding AG
Банкноты номиналом 5000 рублей
"ФК Открытие" профинансирует "Квадру" в объеме до 40 млрд рублей
Сотрудники интернет-издания и радио Sputnik Сербия на торжественной церемонии награждения в городском собрании Белграда
Sputnik Сербия получил благодарность за поддержку "Бессмертного полка"
Мост через реку Вятку в г. Кирове
"Т Плюс" и "Город" привлекут 3 млрд рублей в развитие теплоснабжения Кирова
Ленобласть повысит эффективность развития с помощью Big data
Дворец Земледельцев в Казани
"Росгеология" и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве
Казань
Татарстан, СИБУР и союз "Молодые профессионалы" будут сотрудничать
Кошка во время еды
В подмосковном Дмитрове откроют производство сухих кормов для животных
Города России. Рязань
Рязанская область заключит на ПМЭФ соглашения на сумму около 50 млрд рублей
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
"Россия сегодня", Тюменская область и ТюмГУ заключили договор о намерениях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
Лента новостейМолния