Ульяновск перейдет на метод "альткотельной" с 1 января 2020 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на полях ПМЭФ подписали меморандум о переходе Ульяновска на новую модель рынка тепла, следует из релиза компании.

"Ульяновск с 1 января 2020 года перейдет на новую модель рынка тепловой энергии. Соответствующий меморандум подписали председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на полях Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.

Ульяновск стал первым городом в европейской части России, который переходит на метод "альтернативной котельной". "Т Плюс" и Ульяновская область совместно подготовят все необходимые документы для такого перехода. Отмечается, что соответствующее обращение об отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения уже направлено в Минэнерго. После обсуждения пакета документов в Минэнерго и согласования проекта с Минстроем и ФАС России, предложение об отнесении Ульяновска к ценовой зоне будет рассмотрено в правительстве РФ, которое утвердит новый порядок ценообразования.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.

"Альткотельная – это лучший вариант для всех. ... Потребители получают современную инфраструктуру без тарифных скачков, в регион приходят дополнительные инвестиции, а бизнес может планировать на годы вперед. Мы благодарны руководству Ульяновской области за смелость быть первыми", - отметил Вагнер.

Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.