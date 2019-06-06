Россия не обсуждает никаких сделок с США и Израилем по Сирии

"Ни о какой сделке речи не идет. Это спекуляция, абсолютно", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о таком соглашении.

"Мы работаем в интересах того, чтобы получить стабильность и урегулирование в Сирии, как впрочем и во всем этом регионе на твердой основе нашего уважения суверенитета, политической независимости и территориальной целостности всех стран региона. Другой основы у нас нет. Поэтому никаких сделок мы для себя не приемлем, не допускаем", - подчеркнул Вершинин.