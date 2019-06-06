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РИА Новости

Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием

Вчера, 14:23
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© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея
© Fotolia / Ralf Geithe
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американец Чарльз В. Джексон — младший из штата Северная Каролина выиграл джек-пот лотереи Powerball в размере 344,6 миллиона долларов, сообщает телеканал CNBC.
Ушедший на пенсию 66-летний владелец магазина военных товаров рассказал, что нашел выигрышный номер на обороте бумажки из печенья с предсказаниями, которое дала ему дала внучка, побывавшая во вьетнамском ресторане.
При этом Джексон не верил, что этот номер поможет ему выиграть приз. Сперва он подумал, что последняя цифра не совпала, и предположил, что выиграл только 50 тысяч.
"Вы играете, чтобы выиграть, но вы никогда не ожидаете выиграть весь чертов джекпот", — сказал победитель лотереи на пресс-конференции.
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После вычета налогов Джексон получит около 158 миллионов долларов. Часть выигрыша он планирует потратить на благотворительность и на путешествие вместе с женой во Вьетнам. Миллион он собирается отдать брату, с которым они некогда договорились, что если один из них выиграет большой приз в лотерею, то подарит другому миллион.
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