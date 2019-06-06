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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в I квартале снизилась на 31%

Вчера, 14:21
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Показатель EBITDA компании снизился на 6,8%, до 29,564 миллиарда рублей. Выручка составила 99,541 миллиарда рублей, увеличившись на 1% в годовом выражении.
Общая выручка группы в первом квартале составила 109,8 миллиарда рублей. Активы группы увеличились до 952,3 миллиарда рублей за счет роста стоимости основных средств и дебиторской задолженности.
"Финансовые результаты отразили некоторое снижение выработки электроэнергии станциями группы. Это произошло в результате снижения приточности в водохранилища гидроэлектростанций в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года", - поясняется в сообщении компании.
29 мая, 15:52
"Русгидро" изучает механизм модернизации дизельной генерации в ДФО
"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет более 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.
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ТеплоснабжениеРусГидро
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