Путин: последний разговор с Трампом вселяет оптимизм

"Последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет определенный оптимизм, должен сказать. Потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение, эти деньги можно было бы направить на другие цели. Я с ним полностью согласен", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.