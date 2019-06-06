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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин: последний разговор с Трампом вселяет оптимизм

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его последний разговор с американским коллегой Дональдом Трампом вселяет определенный оптимизм в вопросе развития событий в области безопасности, лидер США тоже этим озабочен.
"Последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет определенный оптимизм, должен сказать. Потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение, эти деньги можно было бы направить на другие цели. Я с ним полностью согласен", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
5 мая, 08:00
Зачем Трамп звонил Путину
Российский лидер напомнил и о своей недавней встрече с госсекретарем США Майком Помпео. "Мы с ним встречались в Сочи, примерно в таком же ключе высказывался. Ну, если они так считают, так надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе", - заявил президент РФ.
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Петербургский международный экономический форумДональд ТрампВладимир ПутинПолитика
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