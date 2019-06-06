Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T14:19Z
https://ria.ru/20190606/1555325179.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155057/88/1550578813_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_4a7382b3e46ec1e9cbef42796b4a1a2d.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

"ФК Открытие" профинансирует "Квадру" в объеме до 40 млрд рублей

Вчера, 14:19
12
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Банк "Открытие" профинансирует энергетическую компанию "Квадра" на величину до 40 миллиардов рублей, соответствующее соглашение было заключено на ПМЭФ, сообщает пресс-служба банка.
"По условиям соглашения банк предоставит "Квадре" финансирование в объёме до 40 миллиардов рублей, обеспечит проведение расчётов, а также сможет оказывать услуги эквайринга (в том числе интернет) и осуществлять комплексное обслуживание сотрудников компании", - говорится в сообщении.
По словам президента-председателя правления "Открытия" Михаила Задорнова, партнерство с "Квадрой" будет способствовать развитию экономики в регионах Центральной России в целом.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Подготовка к зимнему отопительному сезону в Мурманске
Вчера, 13:47
"Квадра" инвестирует в теплоснабжение Липецкой области 2,67 млрд рублей
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеПМЭФ-2019Квадра - Генерирующая компания
Рекомендуем
Тепловая станция
"Квадра" вложит 7,6 млрд рублей в развитие теплоснабжения трех областей
РИА
Новости
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и Инфотек Балтика подписали меморандум о сотрудничестве
РЭЦ подписал на ПМЭФ соглашения о развитии экспорта с CII и Marubeni
Офис компании Яндекс в Москве
Смоленщина расширяет связи с "Яндексом " в сфере образовательных проектов
Лента
новостей
Города России. Архангельск
Цифровую платформу для развития Поморья создадут совместно с Росатомом
Ульяновск
Ульяновск перейдет на метод "альткотельной" с 1 января 2020 года
Город Оренбург
Оренбургская область задолжала "Энергосбыту Плюс" более 6 миллиардов рублей
РЭЦ выделяет более 350 млрд рублей на субсидии по кредитам промэкспортеров
Российское подразделение пивоваренной компании AB InBev Efes подписало в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с компаниями Enel, Хевел, Fortum и Русэнергосбыт
AB InBev Efes Россия перейдет на возобновляемые источники энергии
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в I квартале снизилась на 31%
"Т Плюс" вложит 729 млн рублей в техперевооружение Сормовской ТЭЦ
Здание конгрессно-выставочного центра ЭкспоФорум
Структура ГПБ и итальянская Ansaldo Energia планируют производить турбины
"Т Плюс" и "Газпром энергохолдинг" продолжают переговоры о слиянии активов
Сотрудники интернет-издания и радио Sputnik Сербия на торжественной церемонии награждения в городском собрании Белграда
Sputnik Сербия получил благодарность за поддержку "Бессмертного полка"
Мост через реку Вятку в г. Кирове
"Т Плюс" и "Город" привлекут 3 млрд рублей в развитие теплоснабжения Кирова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния