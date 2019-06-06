В женевском офисе ООН отметили День русского языка

ЖЕНЕВА, 6 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. День русского языка отметили в женевском офисе ООН стихами и русскими романсами, передает корреспондент РИА Новости.
День русского языка ежегодно отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
"День русского языка - это один из самых важных праздников не только для российской культуры, не только для России, но и для многих стран, где используется русский язык. Русский язык - это неотъемлемая часть культурного и духовного наследия мировой цивилизации. Это язык великой русской литературы, которая пользуется заслуженным признанием во всем мире. Русский - это язык исторического братства народов, важный инструмент, объединяющий народы с общим культурно-историческим наследием", - заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
По его словам, русский язык никогда не станет языком ксенофобии, изоляционизма и не будет способствовать разжиганию ненависти.
В честь праздника в женевском офисе ООН состоялся концерт с участием артистов МХАТ им. А.П.Чехова Дмитрия Назарова, Ольги Васильевой и Виктора Фридмана. В программе прозвучали, в том числе, стихи Блока, Бальмонта, Саши Черного, романсы на стихи Владимира Мятлева, а также французского поэта Пьера Жана Беранже, переведенные на русский язык.
По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности — восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского).
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По использованию в интернете русский язык стоит на втором месте. Это один из самых переводимых языков в мире. Среди языков, на которые переводится большинство книг, русский занимает седьмое место. Среди языков, с которых чаще всего переводят, русский стоит на четвертом месте.