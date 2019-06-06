В женевском офисе ООН отметили День русского языка

"День русского языка - это один из самых важных праздников не только для российской культуры, не только для России, но и для многих стран, где используется русский язык. Русский язык - это неотъемлемая часть культурного и духовного наследия мировой цивилизации. Это язык великой русской литературы, которая пользуется заслуженным признанием во всем мире. Русский - это язык исторического братства народов, важный инструмент, объединяющий народы с общим культурно-историческим наследием", - заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.