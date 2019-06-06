Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия не будет продлевать договор по СНВ-3, если этого никто не хочет, заявил президент Владимир Путин.

"Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких, <....> а в 2021 году все закончится", — сказал он на встрече с главредами мировых информагентств.

Президент напомнил, что после прекращения действия договора не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений или размещение их в космосе.

По его словам, российские вооруженные силы обладают такими противоракетными системами, которые "обеспечат безопасность на длительную историческую перспективу".

"Мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия", — заявил Путин.

Российский лидер также отметил опасность создания ядерного оружия малой мощности, использования стратегических ракет во внеядерном исполнении.

"Из подводной лодки, где-то из районов Мирового океана стартует ракета на глобальной дальности, стратегическая, но откуда мы знаем, она с ядерным зарядом или нет? Вы понимаете, насколько это серьезно, насколько это опасно? А если другая страна тут же ответит? К чему это приведет?" — добавил он.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011-м.

Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них.