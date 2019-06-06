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РИА Новости

Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3

Вчера, 14:16
20030
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия не будет продлевать договор по СНВ-3, если этого никто не хочет, заявил президент Владимир Путин.
"Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких, <....> а в 2021 году все закончится", — сказал он на встрече с главредами мировых информагентств.
Президент напомнил, что после прекращения действия договора не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений или размещение их в космосе.
По его словам, российские вооруженные силы обладают такими противоракетными системами, которые "обеспечат безопасность на длительную историческую перспективу".
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Деконструкторы: зачем США хотят поставить крест на СНВ-3Складывается впечатление, что кто-то в США хочет разорвать все важнейшие договоры с Россией. Вслед за ДРСМД заговорили о СНВ-3. И не важно, что это гарантирует новый виток деградации глобальной безопасности.
"Мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия", — заявил Путин.
Российский лидер также отметил опасность создания ядерного оружия малой мощности, использования стратегических ракет во внеядерном исполнении.
"Из подводной лодки, где-то из районов Мирового океана стартует ракета на глобальной дальности, стратегическая, но откуда мы знаем, она с ядерным зарядом или нет? Вы понимаете, насколько это серьезно, насколько это опасно? А если другая страна тут же ответит? К чему это приведет?" — добавил он.
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Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011-м.
Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них.
Срок действия договора десять лет — до 2021 года.
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Ракетный паритетКакие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
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Договор СНВ-3Владимир ПутинРоссияБезопасностьВ мире
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