Правозащитники сообщили о подготовке боевиками химатаки в Идлибе

Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб. Архивное фото

Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб

БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские правозащитники предупредили, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят провокацию с использованием химоружия в провинции Идлиб, если армия САР начнет масштабное наступление.

В провинции Идлиб, где действует согласованная странами-гарантами (РФ и Турцией) зона деэскалации, остается значительное количество боевиков. Власти Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, но большинство территорий уже вернулось под контроль законных властей, заявляли, что готовы бороться с терроризмом до полного освобождения страны, включая Идлиб.

"После публикации российским агентством (РИА Новости - Прим. ред.) новости о складах и наличии химического оружия с указанием конкретных мест террористы перевезли отравляющие вещества в другие поселения на юге провинции Алеппо. Небывалая активность боевиков с химическими веществами является подготовкой к их применению с дальнейшими обвинениями в адрес армии, в случае если правительственные войска начнут наступление", - говорится в заявлении сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске), полученном РИА Новости.

По данным правозащитников, большое количество отравляющих веществ террористы сконцентрировали также в пещерах и схронах в районе поселения Каббана на севере провинции Латакия.

Глава сирийской сети Ахмад Казем призвал на основании имеющейся информации создать специальную группу для расследования инцидентов, связанных с применением отравляющих веществ.

"Любые сообщения о применении химоружия в Хаме, Идлибе, Алеппо или Латакии должны быть расследованы с участием ООН и ОЗХО, а не группами людей, поддерживающих вооруженные группировки", - добавил Казем.

Сирийская правозащитная сеть выразила сомнения в объективности работы ОЗХО в расследовании предыдущих инцидентов, связанных с отравляющими веществами в САР.

Казем 28 мая рассказал РИА Новости, ссылаясь на собственные осведомленные источники, что террористы организовали склад с отравляющими веществами в поселении Аль-Мансура в 10 километрах к западу от города Алеппо в ресторане "Сити Розали". По сообщениям источников, боевики "Ан-Нусры"* готовят заминированные машины и ракеты "Град" и "Слон" (сирийского производства), оснащенные отравляющими веществами. Перечисленное оружие планируется применить в жилых кварталах Алеппо и у позиций сирийской армии, с целью обвинения правительственных сил.