МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов написал новое завещание, сообщил журналистам его пиар-директор Вадим Горожанкин.

"Бари Алибасов вызвал нотариуса к себе в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он проходит лечение после отравления", — сказал он.

Согласно документу, девятикомнатную квартиру в Мерзляковском переулке в Москве и еще две квартиры в том же доме продюсер оставляет своему сыну Бари Алибасову — младшему; правообладателями творческого наследия группы "На-На" становятся ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин; дачу в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов получит жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина.

Супруга продюсера также наследует принадлежавшие Алибасову акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги на сумму около двух миллионов долларов, подытожил Горожанкин.

Четвертого июня Алибасова в тяжелом состоянии доставили в отделение токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей.

Сообщалось, что состояние музыкального продюсера оценивается как тяжелое, но он в сознании и дышит самостоятельно.