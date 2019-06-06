Россия представила в суде ООН аргументы о несостоятельности иска Украины

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Юристы, представляющие российскую сторону в Международном суде ООН по иску Украины, представили в четверг аргументы в пользу несостоятельности обвинений Киева.

Международный суд ООН в Гааге проводит слушания по иску Украину к РФ по международным конвенциям, о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Ранее российская сторона представила свои возражения, затем Украина разъяснила свою позицию. Представитель российской стороны заявил ранее, что иск Украины к РФ по международным конвенциям должен быть отклонен как не удовлетворяющий условиям юрисдикции Международного суда ООН.

"Украина пытается создать себе средства, чтобы опротестовать в суде изменение статуса Крыма под прикрытием искусственных обвинений в расовой дискриминации", - заявил один из адвокатов российской стороны в ходе слушаний в четверг.

Комментируя представленные украинской стороной аргументы, юрист отметил, что суду было фактически предложено "принять как достоверные" выдвинутые Киевом утверждения. "Несколько замечаний. Во-первых, это не соответствует правовой практике Международного суда, которая требует на данной стадии рассмотрения правдоподобности утверждений заявителя. Это заявление тем более удивительно, суд уже счел неправдоподобным существо украинских требований на стадии временных мер", - отметил юрист.

Он отметил, что "требовать верить Украине на слово тем более проблематично, что утверждения украинских советников грубым образом ошибочны" и опровергаются предоставленными российской стороной фактами.

"Более того, Украина не предоставила никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения. Она продолжает утверждать, что ей не надлежит устанавливать какой-либо умысел в расовой дискредитации, что является косвенным признанием, что она не в состоянии убедительным образом подкрепить такое утверждение", - отметил адвокат.

Он также обратил внимание суда на заявление украинских представителей, что для обоснования юрисдикции суда в отношении иска "Украине достаточно установить косвенную дискриминацию". "Но это не соответствует требованию, которое Украина сама внесла в суд. Он установил в 2017 году, иск имеет точную цель, и именно по отношению к ней суд и должен определять свою юрисдикцию", - сказал юрист.

"Украина требует от суда констатировать, что РФ якобы ведет систематическую кампанию по расовой дискриминации. Здесь речь идет о конкретном обвинении, поэтому на данном этапе Украина должна установить каждый элемент правдоподобным образом", - отметил выступающий.

По его словам, в случае таких серьезных обвинений надлежит доказывать и наличие умысла. "В отсутствие подтверждений со стороны Украины в отношении столь серьёзных обвинений, включая и умысел, у суда просто не может быть юрисдикции в данном деле", - заключил он.

Другой представитель российской делегации обратился с просьбой "вынести решение, что у суда нет юрисдикции рассматривать обвинения Украины и/или что, требования Украины не могут быть рассмотрены".

Ранее МИД РФ заявил, что Украина не выполнила в полной мере обязательные процессуальные условия, которые должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН.