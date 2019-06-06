В Кремле считают успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Кремле считают успешным опыт назначения на посты руководителей регионов людей, работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, связанный с отставкой временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.

Песков подтвердил, что Морозов ушел с поста по семейным обстоятельствам.

"По собственной просьбе он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства. И ушел он при достаточном рейтинге", — сказал пресс-секретарь.

Сергей Морозов работал в ФСО с 1994 по 2016 год. Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области он стал в сентябре 2018-го.

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Морозова и назначил нового врио — Игоря Бабушкина.