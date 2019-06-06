Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T14:08Z
https://ria.ru/20190606/1555324154.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Кремле считают успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Вчера, 14:06
2993
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Кремле считают успешным опыт назначения на посты руководителей регионов людей, работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов, связанный с отставкой временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Песков подтвердил, что Морозов ушел с поста по семейным обстоятельствам.
"По собственной просьбе он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства. И ушел он при достаточном рейтинге", — сказал пресс-секретарь.
Сергей Морозов работал в ФСО с 1994 по 2016 год. Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области он стал в сентябре 2018-го.
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Морозова и назначил нового врио — Игоря Бабушкина.
По словам высокопоставленного источника РИА Новости, теперь Морозов будет работать в одной из спецслужб.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019
5 июня, 15:21
Путин сменил врио губернатора Астраханской области
14720886
Обсудить 23
ФСОСергей МорозовДмитрий ПесковВладимир ПутинАстраханская областьПолитика
Популярные комментарии
Правильно говорят!!! Настоящий губернатор должен хорошо стрелять, владеть рукопашным боем и на команды высших чинов отвечать "ЕСТЬ", Настоящий губернатор не должен быть экономистом и хозяйственником, а так же знать все беды своего региона. Правильной дорогой идем, только дорога почему-то под откос.
6 июня, 14:33
ffiona5577
4440003
Конечно, если все щели позатыкать путинскими холопами, то хозяин будет доволен, когда вокруг него верные псы.
6 июня, 14:38
2
4510002
Рекомендуем
Туристы фотографируют лису в заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
Почему в Чернобыле туристический бум
РИА
Новости
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
Лента
новостей
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Празднование религиозного праздника Святая Троица
РПЦ не будет по примеру Ватикана менять текст "Отче наш"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Президент РФ Владимир Путин
Россия преодолела трудности в экономике, заявил Путин
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы
Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Путин: последний разговор с Трампом вселяет оптимизм
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский обратился к России после "обострения обстановки" в Донбассе
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния