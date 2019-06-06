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РИА Новости

Ликвидатор аварии в Чернобыле указал на неточности в сериале HBO

Вчера, 13:58
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
БРЯНСК, 6 июн — РИА Новости. Показанные в американском сериале "Чернобыль" сцены пьянства удивили участника ликвидации последствий аварии, председателя правления брянской областной организации инвалидов-чернобыльцев "Союз "Чернобыль" Вячеслава Корнюшина.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO в настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и героических усилиях по ликвидации ее последствий.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Вчера, 11:38
Замглавы Ямала поделился впечатлениями от просмотра сериала "Чернобыль"

"В фильме много неточностей, слишком много придумано. Я же сам был ликвидатором. Пьянок, показанных в фильме, не было. Алкоголь был не нужен, просто наступало безразличие ко всему. У меня, например, на третий день пропал голос", — сказал Корнюшин РИА Новости.

По его словам, скоро на экраны выйдет российский сериал о Чернобыле, в котором, как он надеется, будет более достоверно изображена картина ликвидации аварии. Он отметил, что на сегодняшний день в Брянской области в живых осталось всего 350 из более чем 2,3 тысячи ликвидаторов, работавших в Чернобыле непосредственно на аварийном энергоблоке.
Из российских регионов Брянская область, по официальным данным, оказалась наиболее пострадавшей в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году: площадь загрязнения территорий составила 12,1 тысячи квадратных километров, 40 процентов всех сельхозугодий, треть лесного фонда.
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Брянская областьОбщество
Популярные комментарии
На Украине мы жили за 150 километров от Припяти и переехали за пол-года до аварии в Россию. Должны были получить там квартиру - Господь спас. Знакомые потом много чего писали про последствия аварии....Но с 1986 года НИ ОДНА кинокомпания не сняла фильм про эту катастрофу , кроме издания компьютерной игры и книг!!! А сейчас, когда "загнивающий" запад снял сериал начинают "оценивать", критиковать, вытаскивать на белый свет свидетелей!!! Где же вы были 33 года???!!!....А фильм - КЛАСС!!!!!!
6 июня, 14:09
Брат Федул
800107
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