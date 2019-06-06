Ликвидатор аварии в Чернобыле указал на неточности в сериале HBO

БРЯНСК, 6 июн — РИА Новости. Показанные в американском сериале "Чернобыль" сцены пьянства удивили участника ликвидации последствий аварии, председателя правления брянской областной организации инвалидов-чернобыльцев "Союз "Чернобыль" Вячеслава Корнюшина.

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO в настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и героических усилиях по ликвидации ее последствий.

"В фильме много неточностей, слишком много придумано. Я же сам был ликвидатором. Пьянок, показанных в фильме, не было. Алкоголь был не нужен, просто наступало безразличие ко всему. У меня, например, на третий день пропал голос", — сказал Корнюшин РИА Новости.

По его словам, скоро на экраны выйдет российский сериал о Чернобыле, в котором, как он надеется, будет более достоверно изображена картина ликвидации аварии. Он отметил, что на сегодняшний день в Брянской области в живых осталось всего 350 из более чем 2,3 тысячи ликвидаторов, работавших в Чернобыле непосредственно на аварийном энергоблоке.