Ростуризм: срок действия электронных виз для иностранцев увеличат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Срок действия электронной визы на территории РФ для иностранных туристов будет увеличен с восьми до 14 дней, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, она отметила, что режим электронной визы в России уже действует на Дальнем Востоке, с 1 июня 2019 года он заработал на территории Забайкальского края, а с 1 июля 2019 года распространится и на Калининградскую область.

"Я могу точно сказать, что электронная виза будет выдаваться сроком на 14 дней. Даже, может быть, и на более длительный, если президент России нас поддержит", - сказала Догузова. Она подчеркнула, что туристам хочется отдохнуть в России хотя бы 10-12 дней.