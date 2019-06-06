Российские школьники создали перчатку для управления дроном

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские школьники разработали перчатку для управления летающим беспилотником, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Команда школьников из Москвы разработала перчатку для управления летающим беспилотником. Новая технология позволяет управлять квадрокоптером жестами одной руки и отличается от аналогов абсолютной мобильностью и независимостью от компьютера", - говорится в сообщении.

Для работы перчатки требуется батарея на 9 вольт. На определенный жест, либо положение в пространстве, либо ускорение перчатка испускает сигнал в виде числа, который считывается дроном. На каждое число у коптера прописана конкретная реакция в программе.