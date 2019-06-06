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РИА Новости

Российские школьники создали перчатку для управления дроном

Вчера, 13:54
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© предоставлено пресс-службой Кружкового движения НТИПерчатка для управления летающим беспилотником
Перчатка для управления летающим беспилотником
© предоставлено пресс-службой Кружкового движения НТИ
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские школьники разработали перчатку для управления летающим беспилотником, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Команда школьников из Москвы разработала перчатку для управления летающим беспилотником. Новая технология позволяет управлять квадрокоптером жестами одной руки и отличается от аналогов абсолютной мобильностью и независимостью от компьютера", - говорится в сообщении.
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Для работы перчатки требуется батарея на 9 вольт. На определенный жест, либо положение в пространстве, либо ускорение перчатка испускает сигнал в виде числа, который считывается дроном. На каждое число у коптера прописана конкретная реакция в программе.
"Кружковое движение НТИ" - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе НТИ. Цель организации — создать в России экосистему, которая объединит технологических энтузиастов, крупные компании, госкорпорации, проекты на стыке образования, науки и технологического бизнеса.
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