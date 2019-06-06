В Киеве мать школьницы обжаловала в суд новую редакцию правописания

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. В Окружной административный суд Киева поступил иск к кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания, сообщает пресс-служба суда.

Правительство Украины 22 мая утвердило новую редакцию украинского правописания, которая начала применяться 3 июня. Она обяжет изменить написание некоторых российских фамилий. В ГД назвали новое "Украинское правописание" продолжением антироссийской кампании.

"Истица, которая действует в интересах своих дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания", - говорится в сообщении.