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РИА Новости

Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив

Вчера, 13:51
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в официальном Twitter метро сообщалось о сбое в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии из-за падения человека на рельсы.
"Пожилой мужчина упал на рельсы на станции "Дмитровская", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате ЧП мужчина остался жив. Обстоятельства происшествия выясняются.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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