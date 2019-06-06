Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее в официальном Twitter метро сообщалось о сбое в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии из-за падения человека на рельсы.

"Пожилой мужчина упал на рельсы на станции "Дмитровская", - сказал собеседник агентства.