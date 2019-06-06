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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Генсек ООН призвал приложить усилия, чтобы избежать новой холодной войны

Вчера, 13:40
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приложить усилия для того, чтобы избежать новой холодной войны.
"В последнее время модно говорить о том, что возникает одна держава, другая держава несколько снижает свое влияние. И это семена конфликтов. В свое время подъем Афин, и опасения, которые это вызвало в Спарте, сделали неизбежной Пелопоннесскую войну. Я не говорю о том, что война неизбежна. Но я говорю о том, чтобы лидеры проявляли мудрость, чтобы мы не катились в новую холодную войну с тем, чтобы мы решали проблемы не только изменения климата, потепления. Чтобы решали проблему глобального политического потепления, которая может подорвать движение к целям развития и подорвать безопасность", - сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
5 июня, 18:44
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от "холодной войны"
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Петербургский международный экономический форумАнтониу ГутеррешПетербургский международный экономический форум (фонд)ООНРоссияВ мире
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