Подмосковье подписало три соглашения на сумму более 50 млрд рублей на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал три соглашения на сумму 52 миллиарда рублей утром первого дня Петербургского экономического форума, рассказали в пресс-службе мининвеста региона.
"За утро первого дня ПМЭФ-2019 губернатор Андрей Воробьев подписал ряд соглашений: "ВЭБ Инфраструктура" построит завод по производству заменителей грудного молока. Фирма "Марубени Корпорейшн" будет круглый год выращивать клубнику в Электростали. В Ступине "ЭкоНива-АПК Холдинг" будет производить мягкие сыры и другую молочку", - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, общая сумма всех соглашений составит примерно 52 миллиарда рублей инвестиций, что также позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.