Подмосковье подписало три соглашения на сумму более 50 млрд рублей на ПМЭФ

"За утро первого дня ПМЭФ-2019 губернатор Андрей Воробьев подписал ряд соглашений: "ВЭБ Инфраструктура" построит завод по производству заменителей грудного молока. Фирма "Марубени Корпорейшн" будет круглый год выращивать клубнику в Электростали. В Ступине "ЭкоНива-АПК Холдинг" будет производить мягкие сыры и другую молочку", - рассказали в пресс-службе.