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РИА Новости

Белоусов не исключил роста ВВП в 2019 году выше прогноза в 1,3%

Вчера, 13:36
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Помощник президента РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2019 году может быть выше официального прогноза Минэкономразвития в 1,3%, считает помощник президента России Андрей Белоусов.
"Ожидаю (ускорения - Прим. ред.), практически 100% оно будет, более того, в апреле, по оценкам, уже есть некоторое повышение темпов роста ВВП - с 0,5% в первом квартале до примерно 0,8% (январь-апрель - Прим. ред.). Я думаю, что в конце года мы даже планку 1,3% можем превысить, по итогам года", - сказал Белоусов.
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При этом он отметил, что есть несколько рисков, которые серьёзно проявились в последнее время. "Один риск - это то, что у нас стагнируют доходы населения, платёжеспособный спрос, мы видим, как подсела динамика реальной заработной платы. Но мы предполагаем, что это краткосрочный эффект, он связан с повышением НДС, этим шоком, единовременным", - сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что платёжеспособный спрос является основным мотором экономики России и он, конечно, увязан с динамикой доходов.
"И второй фактор, который сейчас тоже вызывает беспокойство, это то, что в первом квартале у нас подсел экспорт", - сказал Белоусов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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