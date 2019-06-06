Сторонники легализации марихуаны принесли к Раде пятиметровую "таблетку"

Зеленский заявил, что не против легализации медицинской марихуаны

Зеленский заявил, что не против легализации медицинской марихуаны

"В медицине это хороший природное средство для прекращения боли, например, у больных раком. У людей, страдающих эпилепсией, может уменьшиться частота судорог", - цитирует издание участника акции.

Первой за использование марихуаны в медицинских целях в Украине выступила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, в настоящее время разрешена во многих странах.