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РИА Новости

Сторонники легализации марихуаны принесли к Раде пятиметровую "таблетку"

Вчера, 13:31
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© Стоп-кадр трансляции телекпомпании "Громадське"Акция протеста у здания Рады Украины
Акция протеста у здания Рады Украины
© Стоп-кадр трансляции телекпомпании "Громадське"
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Акция протеста прошла у Рады Украины, ее участники принесли к парламенту пятиметровую "таблетку" от боли и требовали принять законопроект о легализации медицинской марихуаны, сообщает украинское издание "Новое время" в Telegram.
Таблетка символизирует 2 миллиона пациентов, которым может помочь медицинский каннабис, уточняет издание.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
18 апреля, 12:28
Зеленский заявил, что не против легализации медицинской марихуаны
"В медицине это хороший природное средство для прекращения боли, например, у больных раком. У людей, страдающих эпилепсией, может уменьшиться частота судорог", - цитирует издание участника акции.
Первой за использование марихуаны в медицинских целях в Украине выступила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, в настоящее время разрешена во многих странах.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
1 февраля, 20:17
Ляшко раскритиковал предложение о легализации марихуаны на Украине
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