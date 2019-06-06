Умер актер Александр Кузнецов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Актер Александр Кузнецов, сыгравший в фильмах "Джек Восьмеркин — американец" и "Парад планет", скончался на 60-м году жизни, сообщил народный артист России Эммануил Виторган.
"Сегодня... В 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами. Ты так боролся за жизнь. Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом", — написал он в Instagram.
Александр Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах, в числе которых "Комедия строгого режима", "Аэлита, не приставай к мужчинам", "Две стрелы. Детектив каменного века", сериалы "Метод Фрейда", "Гадалка", "Глухарь" и многие другие. Кроме того, актер снимался в США, в частности в фильмах "Разрушитель", "Миротворец", сериалах "Беверли-Хиллз, 90210", "Полиция Нью-Йорка", "Санта-Барбара". Александр Кузнецов преподавал в школе-студии МХАТ на русско-англоязычных курсах, основал Московскую международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения".