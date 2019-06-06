Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T15:44Z
https://ria.ru/20190606/1555322742.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/25/1555322577_0:0:720:405_1036x0_80_0_0_6bf9a5716ddbf6b77dfd21195594bd32.jpg
РИА Новости
Культура

Умер актер Александр Кузнецов

Вчера, 13:31
251485
© Ленфильм (1986)Кадр из фильма "Джек Восьмеркин — американец"
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
© Ленфильм (1986)
Кадр из фильма "Джек Восьмеркин — американец". Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Актер Александр Кузнецов, сыгравший в фильмах "Джек Восьмеркин — американец" и "Парад планет", скончался на 60-м году жизни, сообщил народный артист России Эммануил Виторган.

"Сегодня... В 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами. Ты так боролся за жизнь. Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом", — написал он в Instagram.

Александр Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах, в числе которых "Комедия строгого режима", "Аэлита, не приставай к мужчинам", "Две стрелы. Детектив каменного века", сериалы "Метод Фрейда", "Гадалка", "Глухарь" и многие другие. Кроме того, актер снимался в США, в частности в фильмах "Разрушитель", "Миротворец", сериалах "Беверли-Хиллз, 90210", "Полиция Нью-Йорка", "Санта-Барбара". Александр Кузнецов преподавал в школе-студии МХАТ на русско-англоязычных курсах, основал Московскую международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения".
391095261152
Обсудить 25
КультураАлександр КузнецовЭммануил Виторган
Популярные комментарии
И самое страшное, что видя такую новость в голове автоматически переклинивает и уже не очеловеке соболезнуешь, а думаешь о том, что ещё один до пенсии не дотянул. Хотя может это только у меня так?
6 июня, 15:34
Чирков Сергей
89008022
не дожил до Пенсии
6 июня, 15:22
Евгений лол
59015016
Рекомендуем
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
РИА
Новости
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Лента
новостей
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал завещание, рассказал юрист
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния