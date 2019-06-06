Умер актер Александр Кузнецов

"Сегодня... В 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами. Ты так боролся за жизнь. Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом", — написал он в Instagram.