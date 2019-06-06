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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Россия в СБ ООН поднимет вопрос о нападении на сотрудника миссии в Косово

Вчера, 13:30
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© Sputnik / Зоран ШапоњићРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
© Sputnik / Зоран Шапоњић
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва на заседании Совбеза ООН 10 июня поднимет вопрос о нападении на российского сотрудника миссии ООН в Косово, заявил РИА Новости глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Отдельного заседания мы пока не планируем, но в следующий понедельник там плановое заседание СБ ООН по миссии ООН в Косово, несомненно, мы на этом будем делать акцент - и на инциденте, и на обстановке в крае. Потому что ничего хорошего там не происходит, никакие обещания, которые давались, не выполняются", - сказал Ильичев в кулуарах ПМЭФ.
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В ООН указали Приштине на статус российского сотрудника миссии в Косово Сотрудник миссии Объединенных Наций в Косово, гражданин России Михаил Краснощеков не может стать персоной нон грата, заявили в ООН.
При этом он сказал, что Москва не планирует прекращать участие в миссии ООН в Косово, несмотря на последний инцидент. "Нет, конечно, не будем", - сказал Ильичев.
Он добавил, что российская сторона потребовала расследования инцидента от секретариата и миссии ООН. "Расследование по линии ООН идет", - сказал Ильичев.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
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Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в минувший 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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