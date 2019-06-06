Россия в СБ ООН поднимет вопрос о нападении на сотрудника миссии в Косово

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва на заседании Совбеза ООН 10 июня поднимет вопрос о нападении на российского сотрудника миссии ООН в Косово, заявил РИА Новости глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

"Отдельного заседания мы пока не планируем, но в следующий понедельник там плановое заседание СБ ООН по миссии ООН в Косово, несомненно, мы на этом будем делать акцент - и на инциденте, и на обстановке в крае. Потому что ничего хорошего там не происходит, никакие обещания, которые давались, не выполняются", - сказал Ильичев в кулуарах ПМЭФ.

При этом он сказал, что Москва не планирует прекращать участие в миссии ООН в Косово, несмотря на последний инцидент. "Нет, конечно, не будем", - сказал Ильичев.

Он добавил, что российская сторона потребовала расследования инцидента от секретариата и миссии ООН. "Расследование по линии ООН идет", - сказал Ильичев.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в минувший 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.