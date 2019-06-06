Рада отказалась отправить в отставку главу Минобороны

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Верховная рада на заседании в четверг отказалась отправить в отставку главу Минобороны Украины Степана Полторака.

За такое решение проголосовали 67 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. При этом Климкин, Полторак и Грицак также сами написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Рада.