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РИА Новости

Рада отказалась отправить в отставку главу Минобороны

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Степан Полторак
Министр обороны Украины Степан Полторак
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Министр обороны Украины Степан Полторак. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Верховная рада на заседании в четверг отказалась отправить в отставку главу Минобороны Украины Степана Полторака.
За такое решение проголосовали 67 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. При этом Климкин, Полторак и Грицак также сами написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Рада.
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