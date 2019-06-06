В Эстонии назвали оскверненный монумент жертвам фашизма "малоценным"

ТАЛЛИН, 6 июн - РИА Новости. Полиция эстонского города Курессааре отказалась открывать дело из-за осквернения памятника на братской могиле советских граждан, казненных во время фашистской оккупации, назвав его "малоценным", передает агентство Полиция эстонского города Курессааре отказалась открывать дело из-за осквернения памятника на братской могиле советских граждан, казненных во время фашистской оккупации, назвав его "малоценным", передает агентство Sputnik Эстония

Как пишет агентство со ссылкой на местные СМИ, памятник жертвам фашизма разрисовали красной краской. На подножье монумента появились изображение взлетающего на воздух города и число 2019, а в правом углу было оставлено непонятное послание.

"Местная полиция отреагировала на поступивший сигнал об осквернении памятника жертвам фашизма, однако отказалась открывать дело по статье о повреждении памятника культуры. По мнению старшего дознавателя Хеди Випи, речь идет о нанесении ущерба "малоценному" имуществу, за совершение которого по статье 218 Пенитенциарного кодекса грозит денежный штраф", - говорится в сообщении.

Как отмечает Sputnik, Випи не пояснила, почему монумент жертвам фашизма сочли "малоценным имуществом". По ее словам, если бы на памятнике нарисовали фашистский знак, то это позволило бы открыть дело по статье 204 о повреждении памятника культуры, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Уточняется, что в настоящее время правоохранители города не располагают информацией о том, кто изрисовал памятник красной краской.

Монумент из доломита был установлен в 1965 году на территории крепости Курессааре на месте братской могилы 215 советских граждан, казненных во время фашистской оккупации. Их имена высечены на памятнике, а у подножия на русском и эстонском языках написано "Живущие, помните".