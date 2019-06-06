Мединский призвал в день рождения Пушкина следовать его заветам

Министр культуры РФ Владимир Мединский и генеральный директор АО "МАШ" Михаил Василенко на церемонии открытия памятника А. С. Пушкину в Международном аэропорту Шереметьево

Министр культуры РФ Владимир Мединский и генеральный директор АО "МАШ" Михаил Василенко на церемонии открытия памятника А. С. Пушкину в Международном аэропорту Шереметьево

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в день рождения Александра Пушкина посетил музей-квартиру великого поэта в Петербурге и призвал всех следовать его заветам.

В России отмечается 220-летняя годовщина со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. К этой дате по всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные поэту.

Музей-квартира Пушкина, иначе Дом Волконских в Петербурге, включён в перечень особо ценных объектов культурного наследия, в 2018-2019 годах в нем проведены работы по реставрации фасадов внутреннего двора и реставрации дворовой территории.

"Очень важно, что Всероссийский музей Пушкина под руководством Сергея Михайловича Некрасова ведёт большую просветительскую, общественную работу по сохранению наследия поэта. И не могу не привести цитату, которая, на мой взгляд, стала главным заветом Пушкина потомкам: "Гордиться славою предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие". Давайте следовать и в этом, и во всем заветам нашего великого предка", - сказал Мединский.

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Он отметил, что с Пушкина начался русский язык, и именно с именем великого поэта он продолжает ассоциироваться и по сей день.

"Сегодня на русском языке говорят более 140 миллионов граждан России и примерно столько же - за рубежом. Это один из самых распространенных языков в мире, и чем мы особенно гордимся, это второй язык в мире в интернете", - добавил министр.