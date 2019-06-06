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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава AmCham пригласил Калви выступить на ПМЭФ в пятницу

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на ПМЭФ-20019
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на ПМЭФ-20019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко сообщил РИА Новости, что пригласил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви выступить на своей сессии на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, но подтверждения его приезда пока нет.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест. В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
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"Последнее, что я слышал, - что есть шанс", - сказал Родзянко, отвечая на вопрос, может ли Калви приехать на ПМЭФ.
"Мы его пригласили на наш круглый стол, собираемся дать ему возможность выступить. Потом я слышал сегодня, что якобы на пленарную он может прийти. Не знаю, пока кроме слухов я ничего не слышал", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Майкл КалвиАлексис РодзянкоПетербургский международный экономический форумAmChamПроисшествия
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