Сейм Латвии отклонил петицию в защиту памятников борцам с нацизмом

РИГА, 6 июн – РИА Новости. Сейм Латвии на пленарном заседании в четверг отклонил петицию в защиту памятников борцам с нацизмом в республике, которую подписали более 23 тысяч человек, сообщили РИА Новости в президиуме законодательного органа.

Ранее в Интернете начали сбор подписей в защиту памятника войнам-освободителям и других советских монументов. За несколько дней петицию поддержали более 20 тысяч человек. По латвийскому законодательству, если под петицией подписываются более 10 тысяч граждан Латвии, то ее можно подать на рассмотрение в Сейм.

Сейм Латвии на пленарном заседании в четверг отклонил рассмотрение петиции большинством голосов.