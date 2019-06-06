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РИА Новости

Сейм Латвии отклонил петицию в защиту памятников борцам с нацизмом

Вчера, 13:02
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РИГА, 6 июн – РИА Новости. Сейм Латвии на пленарном заседании в четверг отклонил петицию в защиту памятников борцам с нацизмом в республике, которую подписали более 23 тысяч человек, сообщили РИА Новости в президиуме законодательного органа.
Ранее в Интернете начали сбор подписей в защиту памятника войнам-освободителям и других советских монументов. За несколько дней петицию поддержали более 20 тысяч человек. По латвийскому законодательству, если под петицией подписываются более 10 тысяч граждан Латвии, то ее можно подать на рассмотрение в Сейм.
Сейм Латвии на пленарном заседании в четверг отклонил рассмотрение петиции большинством голосов.
Ежегодно около памятника Освободителям в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы отметить День Победы. Ряд политиков и общественных деятелей считают, что монумент нужно снести, поскольку он прославляет времена СССР.
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