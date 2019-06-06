В Раде потребовали от Зеленского созвать СНБО

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Фракция Верховной рады Украины "Народный фронт" требует от президента Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности и обороны для обсуждения вопросов восстановления территориальной целостности Украины, заявил в четверг глава фракции Максим Бурбак.
Ранее Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и призвал к запрету на открытие ответного огня. В Киеве уже назвали это неприемлемым для Украины.
"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны и обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины", - заявил Бурбак выступая в Верховной раде.
По его словам, фракции "Народный фронт" настаивает, что восстановление территориальной целостности страны может быть только на условиях украинской стороны.
Вчера, 08:58Нужны не слова, а дела. Политолог о проблемах ДонбассаПетр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Эту заочную полемику прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.