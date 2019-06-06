В Иваново автомобиль врезался в жилой дом

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада-Гранта" выполнял обгон на повороте, не справился с управлением автомобилем, пытался вернуться в свою полосу движения, выехал за пределы дороги на пешеходную дорожку, где сбил девушку, она скончалась на месте. На большой скорости машина врезалась в жилой дом. Водитель и его пассажиры - две женщины - погибли на месте аварии", - сказала собеседница агентства.