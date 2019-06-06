В Иваново автомобиль врезался в жилой дом

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На улице Минская легковой автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП в машине погибли четыре человека, в том числе подросток", - сказал собеседник агентства.
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Позже представитель УМВД региона уточнила, что водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, сбил девушку, после чего врезался в дом, в результате погибли четыре человека.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада-Гранта" выполнял обгон на повороте, не справился с управлением автомобилем, пытался вернуться в свою полосу движения, выехал за пределы дороги на пешеходную дорожку, где сбил девушку, она скончалась на месте. На большой скорости машина врезалась в жилой дом. Водитель и его пассажиры - две женщины - погибли на месте аварии", - сказала собеседница агентства.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства случившегося.