В МИД России прокомментировали ситуацию с открытием офиса PDVSA в Москве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Политическое решение об открытии офиса венесуэльской компании PDVSA принято, сам переезд является лишь техническим вопросом, заявил глава департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин.

Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо на Петербургском экономическом форуме сообщил, что открытие офиса намечено на июнь, но не уточнил дату.

"Мы знаем, что принято политическое решение, а что касается техники перевода офиса экономического оператора, то, наверное, это больше к ним, а не к политике", - заявил Щетинин на просьбу уточнить дату открытия офиса.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и Москва работают над деталями переезда офиса PDVSA из Лиссабона в Москву.